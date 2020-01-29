В столичном Центре поддержки института семьи «Жануя» прошла мини-ярмарка вакансий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане городской Центр занятости населения предложил для соискателей более 250 вакансий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Мини-ярмарки являются одним из действенных механизмов по подбору кадров для работодателя. Во-первых, приглашаются работодатели, остро нуждающиеся в специалистах. В свою очередь, отдел поддержки соискателей предлагает кандидатам ту или иную вакансию.

На мини-ярмарке в Центре института семьи «Жанұя» было представлено более 250 вакантных мест, в том числе, с гибким графиком работы.

«Мини-ярмарка вакансий проводится для целевых групп безработных, в которые входят, к примеру, многодетные мамы. Поэтому здесь предлагались рабочие места с гибким графиком, на неполный рабочий день. Это мероприятие очень удобно для граждан – все в одном месте, люди могут поговорить с работодателями, оставить резюме, задать вопросы, высказать пожелания», - сообщил заместитель директора КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султан» Нурлан Исекеев.

Нурлан Исекеев проводит лекции по трудоустройству для безработных жителей столицы. Они содержат сведения о различных программах, социальных рабочих местах, краткосрочных курсах и грантах от государства.

По его словам, в этом году обучение профессии для безработных будет проводиться по заявкам работодателей.

«Мы подыскиваем желающих работать по специальностям, которые предложены работодателями, потом заключаем четырехсторонний договор: работодатель, учебный центр, центр занятости и соискатель», - отметил он.

Нурлан Исекеев добавил, что соискатели могут выбирать профессию и обучаться от трех до шести месяцев. По краткосрочным курсам будут выдаваться гранты в размере 200 МРП – 530 тысяч тенге на открытие собственного дела.

Согласно данным Центра занятости населения, в прошлом году с помощью ярмарок вакансий удалось трудоустроить около 800 человек.