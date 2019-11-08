В столичном акимате прокомментировали «падение» лифта в ЖК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении контроля качества городской среды прокомментировали «падение» лифта в столичном ЖК «Жайна», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В жилом комплексе «Жайна» по адресу: г. Нур – Султан, пр. Р. Кошкарбаева д.56 (далее- жилой комплекс) 3 блока (1, 1А, 1Б) по 2 лифта (пассажирский – грузоподъемность 630 кг, грузовой – грузоподъемность 1000 кг) марки производства фирмы OTIS, которых обслуживает лифтовая компания ТОО «Лифт Мастер». В блоке 1Б грузовой лифт, который был снят на видео, остановлен 22 октября 2019года в связи с необходимости замены ремней и ремонта шкивов», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, был составлен акт дефекта и предоставлена сумма в 1,5млн тг.
«Недовольный жилец, желая обратить внимания на данный факт, ложно написал про срыв лифта. В данный момент остальные лифты работают в штатном режиме», - добавили в управлении.
Ранее в социальных сетях была опубликована жалоба одного из жителей жилого комплекса «Жайна», который заявил о «падении» лифта. По его словам, в КСК не ответили на данный инцидент; по мнению мужчины, в результате такой поломки могли пострадать люди.
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