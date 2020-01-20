В столичном аэропорту задерживаются несколько рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются несколько рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как указано на официальном сайте аэропорта, на вылет задерживаются рейсы: Qazaq Air в Усть-Каменогорск, Алматы, Шымкент, SCAT в Алматы и Шымкент.

На прилет задерживаются четыре рейса: Air Astana из Актобе, два рейса Qazaq Air из Петропавловска и Усть-Каменогорска, а также SCAT из Пхукета.

В справочной аэропорта сообщили, что задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из других городов.