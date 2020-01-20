Новости
В столичном аэропорту задерживаются несколько рейсов
20 Января 2020 12:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются несколько рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеРяд рейсов задерживается в аэропорту Алматы Задержка рейса FlyArystan в Уральске: пассажиров разместили в гостиницу
Как указано на официальном сайте аэропорта, на вылет задерживаются рейсы: Qazaq Air в Усть-Каменогорск, Алматы, Шымкент, SCAT в Алматы и Шымкент.
На прилет задерживаются четыре рейса: Air Astana из Актобе, два рейса Qazaq Air из Петропавловска и Усть-Каменогорска, а также SCAT из Пхукета.
В справочной аэропорта сообщили, что задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из других городов.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Близнецов будут брать в одну группу в столичных детсадах
- Смерть девятилетней девочки в Нур-Султане прокомментировали в управлении здравоохранения
- 65 раз нарушил Правила дорожного движения житель Атырау
- Уборка снега в столице: более 1700 рабочих, свыше 1 тысячи единиц спецтехники, почти 2,5 тысячи рейсов
- «Приемная на дороге»: с какими вопросами к полицейским СКО обращались автовладельцы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047