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В столичном аэропорту задерживаются несколько рейсов

20 Января 2020 12:25
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В столичном аэропорту задерживаются несколько рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются несколько рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как указано на официальном сайте аэропорта, на вылет задерживаются рейсы: Qazaq Air в Усть-Каменогорск, Алматы, Шымкент, SCAT в Алматы и Шымкент.

На прилет задерживаются четыре рейса: Air Astana из Актобе, два рейса Qazaq Air из Петропавловска и Усть-Каменогорска, а также SCAT из Пхукета.

В справочной аэропорта сообщили, что задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из других городов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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