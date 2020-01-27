В столичном аэропорту задержаны все рейсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Из-за непогоды задержаны все рейсы в столичном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Жениса Ахметжанова.

«Из-за погодных условий на неопределенное время задерживаются все рейсы», - сообщил Женис Ахметжанов корреспонденту Казинформа.

Напомним, из-за непогоды по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты.



В столице ожидаются 27 января снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%. Также отменили занятия на понедельник, 27 января, для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей.



