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В столичном аэропорту задержаны все рейсы
27 Января 2020 00:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Из-за непогоды задержаны все рейсы в столичном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Жениса Ахметжанова.
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«Из-за погодных условий на неопределенное время задерживаются все рейсы», - сообщил Женис Ахметжанов корреспонденту Казинформа.
Напомним, из-за непогоды по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты.
В столице ожидаются 27 января снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%. Также отменили занятия на понедельник, 27 января, для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Погода,
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