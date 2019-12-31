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В столичном аэропорту задержаны граждане Нигерии с поддельными визами

31 Декабря 2019 12:47
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В столичном аэропорту задержаны граждане Нигерии с поддельными визами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 04 часа 38 минут составом пограничного наряда в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» при оформлении международного рейса следующего сообщением «Стамбул – Нур-Султан» были выявлены двое граждан Нигерии, 1991 и 1971 годов рождения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

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При проверке документов на право пересечения границы они предъявили копии электронных виз Республики Казахстан.

В ходе проверки по базе данных выданных электронных виз факт выдачи казахстанских виз именно этим гражданам Нигерии не подтвердились. Минимально короткое время было получено подтверждение от официального представителя МИД РК, который находится в здании международного аэропорта о том, что указанным двум гражданам Нигерии электронные визы не выдавались, и что предъявленные визы являются поддельными.

Двое граждан Нигерии с поддельными визами на территорию Республики Казахстан не пропущены и ближайшим рейсом будут депортированы из страны.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Пограничники,
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