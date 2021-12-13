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В столичном аэропорту встретили призеров чемпионата мира по грэпплингу

13 Декабря 2021 10:49
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В столичном аэропорту встретили призеров чемпионата мира по грэпплингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев близкие и болельщики встретили призеров и победителей чемпионата мира по грэпплингу, который проходил в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Чемпионат мира по грэпплингу проводился среди детей, подростков и ветеранов.

В соревнованиях, в которых приняли участие более 300 спортсменов, сборная Казахстана заняла второе общекомандное место. Наши спортсмены завоевали три золотые, шесть серебряных, 10 бронзовых медалей.

Участники чемпионата мира состязались в разделах грэпплинг No Gi и грэпплинг GI.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Общество   #Аэропорт  
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