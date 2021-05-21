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В столичном аэропорту презентовали новую услугу Fast track

21 Мая 2021 14:03
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В столичном аэропорту презентовали новую услугу Fast track

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев презентовали новую услугу Fast track, которая подразумевает ускоренное прохождение регистрации и досмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этой услугой пользуются во всех аэропортах мира, когда пассажиры не хотят тратить время в очередях, готовы заплатить небольшую сумму денег за услугу досмотра. В настоящее время через Fast track пассажиры смогут проходить с ручной кладью без регистрации багажа. Регистрация доступна для пассажиров авиакомпаний Fly Arystan и Qazaq Air. Для пассажиров других авиалиний необходимо будет пройти онлайн-регистрацию, уже затем воспользоваться услугами Fast track», - рассказал председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Габит Тажимуратов.

В ходе встречи он объяснил, в чем причина того, что другие авиакомпаний не подключаются к Fast track.

«Дело в том, что многие авиакомпании проводят услугу регистрации не силами аэропорта, поэтому пассажирам этих авиакомпаний необходимо зарегистрироваться заранее», - пояснил Габит Тажимуратов.

По его словам, на международных рейсах услуга Fast track существует с момента открытия терминала, но предоставляется только для прохождения паспортного досмотра авиационной безопасности.

Оплата производится безналичным путем. Стоимость услуги – 4000 тенге. Для детей до 12 лет услуга предоставляется со скидкой 50 %. Для детей от 0 до 2 лет – бесплатно. Бесплатно также предоставляется услуга пассажирам с ограниченными возможностями. Услуга досмотра и регистрации в Fast track составляет от 3 до 5 минут максимум. При обычной регистрации - от 20 минут и больше.



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#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество  
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