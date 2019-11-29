В столичном аэропорту открыли переход между терминалами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев открылась переходная галерея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Переход будет соединять между собой терминалы Т1 и Т2 (международных и внутренних вылетов). Общая площадь галереи составит 1000 кв.м., протяженность 90 метров. Новая переходная галерея позволит посетителям аэропорта добираться с одного терминала в другой, не выходя на улицу.

«Столичная гавань – ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов и обслуживает более 14 000 пассажиров, в том числе транзитных, которым до сегодняшнего дня приходилось выходить из одного терминала в другой через улицу при стыковочных рейсах. Учитывая резко континентальный климат столицы, когда зимой морозы и бураны, а летом дождь и ветер, было решено соединить два терминала через закрытый переход», - говорится в сообщении.

При строительстве были соблюдены все условия комфортного пребывания посетителей. Переход оснащен всей необходимой инфраструктурой и подключен к центральной приточной и инженерной системам, то есть в зимний период – тепло, в летний период – прохладно. Используется система теплых полов и вентиляции. Галерея имеет отдельный служебный вход для сотрудников аэропорта и организаций, участвующих в технологическом процессе.





В настоящее время установлены навигация, указатели и сиденья для встречающих или провожающих посетителей. До конца текущего года, планируется оснастить переход вендинговыми аппаратами, платёжными терминалами и банкоматами.

В 2018 году воздушная гавань обслужил 30 тыс. рейсов, пассажиропоток составил более 4,5 млн пассажиров. В этом году планируется обслужить 5 млн пассажиров.

По итогам 10 месяцев 2019 года пассажиропоток составил 4,2 млн. пассажиров, что на 7% больше аналогичных итогах 2018 года, а количество рейсов составило более 26 тыс. рейсов, что на 3% больше аналогичных итогах 2018 года.

В настоящий момент аэропорт работает с 15 зарубежными и 5 отечественными пассажирскими авиакомпаниями.

Благодаря открытию в 2019 году новых международных направлений: Прага, Улан-Батор, Токио количество обслуженных пассажиров по международным направлениям увеличилось и составило более 1,5 млн пассажиров.

Количество обслуженных пассажиров по внутренним направлениям составило 2,7 млн пассажиров. Рост по внутренним направлениям связан с появлением новой авиакомпании «FlyArystan», которая открыла рейсы по направлениям: Шымкент, Тараз, Семей, Павлодар, Костанай и в декабре планирует «Нур-Султан-Москва».