В  столичном аэропорту открыли  CIP-зал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев состоялось открытие нового CIP-зала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пассажиры могут получить эксклюзивное обслуживание и пройти регистрацию и другие пред/после полетные формальности внутренних или международных рейсов в комфортабельном CIP-зале. Представитель CIP-зала встречает пассажиров у трапа самолета и сопровождает в комфортабельный CIP зал на специально выделенном транспорте. Пассажиры проходят паспортный и таможенный контроль, и ожидают в комфортабельном CIP-зале пока работники аэропорта доставляют багаж», - рассказал пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Агенты CIP-зала регистрируют пассажиров и помогают в прохождении таможенного и паспортного контроля. CIP-пассажиры всегда имеют приоритет при посадке в самолет и получении багажа. Услугами могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, за наличный и безналичный расчет.

Все желающие могут воспользоваться услугами CIP-зала без предварительной заявки на прилете или при вылете из аэропорта столицы и оплатить услуги в кассе CIP-зал.