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    11:44, 12 Май 2021 | GMT +6

    В столичном аэропорту официально запущено приложение Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев официально запущено приложение Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приложение работает в аэропорту с начала недели. В первые два дня система была запущена в тестовом режиме. За это время был выявлен «красный» статус у 1 пассажира, «желтый» у четверых.

    Поскольку теперь приложение Ashyq запущено официально, все приезжающие в аэропорт должны заранее загрузить приложение и проверить свой статус. Пассажиры должны проверять свой статус до приобретения билетов.

    «С помощью приложения Ashyq для проверки статуса доступен QR-код. В здание терминала не разрешается вход пассажирам с «желтым» и «красным» статусом. Прибывающие в аэропорт могут заранее загрузить мобильное приложение и заранее выяснить свой статус не выходя из дома, если войдут на сайт Ashyq.kz . Если «красный» статус пассажира будет установлен в аэропорту, то ему будет возмещена стоимость билета. Для этого нужно обратиться в авиакомпанию». Пассажиров с «красным» и «желтым» статусом, по собственному алгоритму аэропорта, мы будем передавать представителям санитарно-эпидемиологической службы. Сотрудники СЭС и полиции работают вместе с нами круглосуточно», – сказал пресс-секретарь аэропорта Ануар Шалекенов.

    Пресс-службой распространена инструкция по эксплуатации приложения Ashyq в аэропорту:

    - При запуске приложения необходимо выбрать язык

    - Авторизоваться по номеру телефона

    - На введенный номер придет «смс» с кодом, который необходимо ввести в проверочную строку

    - Ввести «ИИН», далее при входе в терминал наводим на «QR-код»

    - Высвечивается ваш статус

    - Регистрация нерезидентов (иностранных граждан) будет фиксироваться по номеру паспорта.

    В случае, отсутствия смартфона у посетителя, либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное лицо-сотрудник аэропорта поможет вам своим мобильным приложением зафиксировать вход посредством введения вашего ИИН.


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