В столичном аэропорту официально запущено приложение Ashyq
Приложение работает в аэропорту с начала недели. В первые два дня система была запущена в тестовом режиме. За это время был выявлен «красный» статус у 1 пассажира, «желтый» у четверых.
Поскольку теперь приложение Ashyq запущено официально, все приезжающие в аэропорт должны заранее загрузить приложение и проверить свой статус. Пассажиры должны проверять свой статус до приобретения билетов.
«С помощью приложения Ashyq для проверки статуса доступен QR-код. В здание терминала не разрешается вход пассажирам с «желтым» и «красным» статусом. Прибывающие в аэропорт могут заранее загрузить мобильное приложение и заранее выяснить свой статус не выходя из дома, если войдут на сайт Ashyq.kz . Если «красный» статус пассажира будет установлен в аэропорту, то ему будет возмещена стоимость билета. Для этого нужно обратиться в авиакомпанию». Пассажиров с «красным» и «желтым» статусом, по собственному алгоритму аэропорта, мы будем передавать представителям санитарно-эпидемиологической службы. Сотрудники СЭС и полиции работают вместе с нами круглосуточно», – сказал пресс-секретарь аэропорта Ануар Шалекенов.
Пресс-службой распространена инструкция по эксплуатации приложения Ashyq в аэропорту:
- При запуске приложения необходимо выбрать язык
- Авторизоваться по номеру телефона
- На введенный номер придет «смс» с кодом, который необходимо ввести в проверочную строку
- Ввести «ИИН», далее при входе в терминал наводим на «QR-код»
- Высвечивается ваш статус
- Регистрация нерезидентов (иностранных граждан) будет фиксироваться по номеру паспорта.
В случае, отсутствия смартфона у посетителя, либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное лицо-сотрудник аэропорта поможет вам своим мобильным приложением зафиксировать вход посредством введения вашего ИИН.