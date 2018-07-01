В столичном аэропорту изменились тарифы на парковку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» изменились тарифы на парковку автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».

«Первые 15 минут пребывания на специальной линии парковки аэропорта бесплатны. В случае превышения временного лимита, автолюбителю нужно будет оплатить по 1000 тенге за каждый последующий час нахождения авто на специальной линии», - сообщили в пресс-службе организации.

В «Астана LRT» подобные изменения объяснили международным опытом.

«Разрешенное бесплатное время нахождения транспортных средств на специальной линии парковочной зоны варьируется от 0 до 15 минут. В странах Европы - минимальное время бесплатной парковки, либо оно вовсе отсутствует. В странах СНГ дается больше бесплатного времени. Например, киевский аэропорт - 10 минут, московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» - 15 минут, аэропорт города Санкт-Петербурга «Пулково» - 15 минут», - отметили в компании.

Спецлиния для высадки пассажиров в аэропорту Астаны функционирует с 21 июля. Специальная линия расположилась в шаговой доступности от терминалов Т1 и Т2 и состоит из 4 полос - 2 полосы для движения автотранспорта и 2 полосы для посадки и высадки пассажиров. Въезд на спецлинию парковки будет осуществляться по проспекту Кабанбай батыра через 6 въездных шлагбаумов. На выезде установлено 5 выездных шлагбаумов. Для удобства оплаты парковки на выезде со специальной линии установлено 3 паркомата. Еще по 2 паркомата - в терминале Т1 и возле терминала Т2. Кроме того, работает касса, расположенная на первом этаже паркинга аэропорта.



фото:astana.gov.kz