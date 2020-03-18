В столице женщина инсценировала свое похищение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию города Нур-Султан 16 марта поступило сообщение о похищении неизвестными лицами женщины и ее двух несовершеннолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для раскрытия преступления, относящегося к категории особо тяжких, были направлены следственно-оперативная группа и сотрудники Управления криминальной полиции, в том числе подняты по тревоге столичный гарнизон.

Ориентировки были направлены во все регионы республики. В ходе принятых мер установлено, что женщина с детьми в сопровождении неизвестного гражданина выехала на частной автомашине из города и двигается в южном направлении. Полицейскими был объявлен план «Перехват».

Уже ночью 16 марта, не доезжая до города Балхаш, данная машина была задержана полицейскими Карагандинской области. При проведении следственных мероприятий сотрудники полиции обнаружили некоторые нестыковки, которые доказывали, что данное преступление было инсценировано самой потерпевшей. Кроме того, в деле об инсценировке были задействованы еще двое человек.



