Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

В столице завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2021, 20:25
В столице завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В период с 6 по 28 сентября в рамках фестиваля языков прошел конкурс мастеров художественного чтения «Тілім менің – бірлігімнің айнасы», познавательная радиовикторина на радио «Астана», тренинги на такие темы, как нелогичный перевод и калька в прессе, вопросы распространения информации на государственном языке и основы SMM, создание казахского таргета.

photo

photo

photo

«С 6 сентября в столице организовано более 500 мероприятий. Основная цель – расширение сферы применения государственного языка, его пропаганда. В этом году исполняется 30 лет Независимости страны. До настоящего времени проведено множество мероприятий, направленных на укрепление потенциала государственного языка. Например, за годы независимости в столице были переименованы почти 1 тыс. улиц. Сегодня город является одним из лучших по этому показателю», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Сакен Есиркеп.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос присвоения школам города имен таких известных личностей, как Динмухамед Кунаев, Ыбырай Алтынсарин, Султанбек Кожанов.

В рамках языкового фестиваля определены победители конкурса «Тілім менің – бірлігімнің айнасы»:

Главный приз - Акгуль Айдарбеккызы (Карагандинская область);

І место - Анель Жакан (Нур-Султан);

ІІ место - Ардак Сатбаев (Нур-Султан);

ІІІ место - Амангуль Ермеккызы (Нур-Султан).

В состав жюри вошли актер, театральный режиссер Болат Узаков, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, поэт, журналист Туржан Онайгуль, диктор Казахского радио Мухамедали Болатулы.

photo

photo

photo

photo


Астана   Культура   Видео   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь