В столице завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В период с 6 по 28 сентября в рамках фестиваля языков прошел конкурс мастеров художественного чтения «Тілім менің – бірлігімнің айнасы», познавательная радиовикторина на радио «Астана», тренинги на такие темы, как нелогичный перевод и калька в прессе, вопросы распространения информации на государственном языке и основы SMM, создание казахского таргета.

«С 6 сентября в столице организовано более 500 мероприятий. Основная цель – расширение сферы применения государственного языка, его пропаганда. В этом году исполняется 30 лет Независимости страны. До настоящего времени проведено множество мероприятий, направленных на укрепление потенциала государственного языка. Например, за годы независимости в столице были переименованы почти 1 тыс. улиц. Сегодня город является одним из лучших по этому показателю», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Сакен Есиркеп.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос присвоения школам города имен таких известных личностей, как Динмухамед Кунаев, Ыбырай Алтынсарин, Султанбек Кожанов.

В рамках языкового фестиваля определены победители конкурса «Тілім менің – бірлігімнің айнасы»:

Главный приз - Акгуль Айдарбеккызы (Карагандинская область);

І место - Анель Жакан (Нур-Султан);

ІІ место - Ардак Сатбаев (Нур-Султан);

ІІІ место - Амангуль Ермеккызы (Нур-Султан).

В состав жюри вошли актер, театральный режиссер Болат Узаков, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, поэт, журналист Туржан Онайгуль, диктор Казахского радио Мухамедали Болатулы.