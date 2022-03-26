В столице завершился городской чемпионат по художественной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Независимости столицы завершился Городской чемпионат по художественной гимнастике. Участие в нем приняли 300 спортсменок в 5 возрастных категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Городской турнир является отбором на республиканский чемпионат, который пройдет в начале мая текущего года.

«Хочу отметить, что художественная гимнастика в столице развивается быстрыми темпами. Если в 2012 году в городе была всего одна школа художественной гимнастики, то сегодня насчитывается 17 спортивных заведений. За несколько лет количество детей, занимающихся этим видом спорта, достигло 3 тысяч. И это неудивительно. Ведь художественная гимнастика дисциплинирует, развивает пластику, прививает эстетический вкус, формирует музыкальный слух, учит основам правильного питания. А судейская коллегия оценивает сложность и чистоту исполнения элементов, артистизм, музыкальность, мастерство владения гимнастическими снарядами»,- рассказала заместитель главного судьи Меруерт Балгинбаева.

Вице-президент Федерации художественной гимнастики Нур-Султана Асия Хаиралиева подчеркнула, что на чемпионате развернулась большая конкуренция.

«Столица собрала лучшие тренерские кадры. Здесь находится один из лучших залов Казахстана. Кроме того, в Нур-Султане открываются новые коммерческие спортивные школы. У нас есть возможность готовить гимнасток высокого уровня и предоставлять площадки для тренировок национальной сборной Казахстана. Вообще, художественная гимнастика – это микс классической хореографии, циркового искусства и акробатики»,- сказала она.

Юная спортсменка Мадина Найманова занимается художественной гимнастикой уже несколько лет.

«Наши тренировки длятся по 5-6 часов. Мне кажется, я выбрала художественную гимнастику, потому что в этом виде спорта надо много работать и нельзя лениться. Строгая дисциплина, надеюсь, поможет мне в дальнейшей жизни. Мы выступали на этих соревнованиях с новой программой, поскольку поменялся состав. Мы рады тому, что заняли третье место. Теперь готовимся выступить на первенстве страны»,- поделилась участница команды СДЮСШОР №1 Мадина Найманова.

В завершение турнира победителей наградили памятными призами и подарками.