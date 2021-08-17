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В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек

17 Августа 2021 13:25
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В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подрядная организация столичного управления охраны окружающей среды и природопользования ТОО «Столичная дезинфекция» провела четвертый тур работ по снижению в городе количества комаров и мошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Напомним, всего гнусоистребительные работы проводятся в 6 туров.

Дезинсекционные мероприятия на открытых стациях начинаются с центра столицы и идут до окраины города. Всего обработка проведена на 23 697 тыс.м2 открытых территорий.

Защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и мошки с окраин столицы. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион, которые не представляют опасности для людей и животных при соблюдении мер безопасности.

В гнусоистребительных работах задействованы 150 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 ед. термогенератора, 150 ед. моторно-ранцевых опрыскивателей, дезинфекционные машины и мотошасси с дезинфекционной установкой.

Проведены масштабные работы на 111 зарегистрированных (постоянных) водоёмах и на 123 временно образовавшихся мелководных.

После проведения обработки, сотрудниками ТОО «Столичная дезинфекция» был проведен выборочный опрос жителей и гостей столицы на предмет эффективности проводимых работ. Результаты показали, что дезинсекционные работы проведены успешно, жители города подтверждают отсутствие комаров и выражают благодарность за проведенные работы.


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#Нур-Султан   #Экология   #Акимат   #Общество  
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