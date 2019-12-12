В столице запустили сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY» запустили в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Как сообщается, на сегодня Департамент антикоррупционной службы по городу Нур-Султан является единственным правоохранительным учреждением в стране, полностью перешедшим на формат «Open space». Весь личный состав (административные госслужащие и сотрудники оперативно-следственного блока) работают в прозрачных кабинетах.

«Сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY» – это правовая площадка, которая позволит всем гражданам оперативно и в комфортных условиях получать консультации от квалифицированных специалистов по интересующим вопросам. На сегодняшний день в Казахстане уже открыты 5 сервисных центров, которые отражают ведомственную политику открытости и сервиса», - сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, открывая центр.





В ходе открытия презентовано здание сервисного центра, на первом этаже которого расположены специальные кабинеты, где можно получить юридическую консультацию, записаться на прием к руководству, а также открыт Проектный офис «Астана – адалдық алаңы» для приема посетителей. Здесь же находится и пресс-центр.

Еще одной из особенностей здания Антикоррупционной службы, это – комната для допросов нового формата. Комната оборудована с учетом передового международного опыта (по примеру помещений для допросов Независимой комиссии по противодействию коррупции Гонконга).





Цель нового формата – обеспечение транспарентности и беспристрастности при проведении допросов лиц, привлекаемых по коррупционным делам, обеспечение их прав и свобод, а также пропаганда добропорядочности сотрудников. В центре кабинета установлен стол треугольной формы для размещения за ним подозреваемого, его законного представителя и допрашивающего офицера. Комната оснащена специальным оборудованием для звуко- и видео-фиксации всего процесса допроса и поведения его участников. Также здесь размещены часы с указанием даты, времени и температуры, а также обзорное зеркало для обеспечения полного обзора комнаты и исключения слепых зон.



