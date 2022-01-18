В столице запустили сервис доставки цветов по подписке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане служба доставки цветов Lova Buket запустила сервис подписки на периодическую доставку цветов, подарков, сладких букетов. Теперь, нет необходимости регулярно заказывать цветы и подарки, достаточно просто оформить подписку, выбрать настройки и периодичность доставки, а также сумму, которую необходимо снимать с карты отправителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании Lova Buket.

Подписная модель уже давно становится частью привычной жизни казахстанцев - сервисы музыки, кино, книг имеют различные тарифы по подписке. Теперь пришла мода на подписку и в индустрию флористики.

Для того, чтобы оформить подписку, необходимо оставить заявку и менеджер вышлет договор на подписку по индивидуальным условиям. В дальнейшем, как сообщается разработчик сайтов – компания iMA планируется запуск полноценного мобильного приложения, на базе iOS и Android.

Идея создания сервиса подписки на подарки и цветы не является новой в мире, подобные сервисы уже успешно работают в США и Европе, а также только начинают свою активную работу в СНГ, в частности в Москве уже более 5% компаний перешли на схему работы по доставке цветов по подписке.

К слову, первые заказы на доставку цветов по подписке уже сделали корпоративные клиенты. Это объясняет желанием сократить время, нет необходимости искать цветы, выбирать букет и согласовывать время доставки - сотрудники сервиса сделают все работу, а также предоставят полный пакет документов. Как сообщает руководитель проекта Узакбаева Гульсара, компания уже планирует расширять сервис и предоставлять услуги подписки на доставку цветов не только в Нур-Султане, но и в городах Алматы, Шымкент и Атырау. По предварительным анализам – пользователи крупных городов уже готовы пользоваться данным сервисом.