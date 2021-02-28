РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:20, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице запустили проект «Ровесники независимости»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане запущен проект «Ровесники независимости», участники которого в течение года будут заниматься благотворительной деятельностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Проект запущен по инициативе управления по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

    Ровесники независимости в течение года будут заниматься благотворительной деятельностью, такой как наставничество для детей-сирот, организация тренингов и познавательных экскурсий для детей с ограниченными возможностями.

    Одной из благотворительных инициатив является оказание социальной помощи малообеспеченным семьям и раздача продуктовых корзин, в которой приняли участие столичные ровесники независимости.

    «Сегодня состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Ровесники независимости». От своего имени мы намерены обеспечить продовольствием около 30 малообеспеченных семей. В дальнейшем мы намерены развивать эту инициативу. Поскольку я работаю в сфере искусства, стараюсь приобщать детей из малообеспеченных семей к культуре и искусству», - сказал Ержан Сансызбаев.

    По его словам, из числа молодежи создается общественный фонд «Ровесники независимости». Его целью является благотворительная работа, оказание помощи малообеспеченным, многодетным семьям.

    В этом благотворительном проекте также принимает участие солистка государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана Алтыншаш Мукатаева.

    «Мы, как ровесники независимого Казахстана к 30-летию Независимости, запустили благотворительный проект «30 добрых дел». В рамках проекта мы хотели бы подарить подарки многодетным и малообеспеченным семьям. Столичная молодежь первой реализовала эту инициативу. Теперь наша цель — передать эстафету ровесникам Независимости 91 года во всех городах Казахстана. Мы надеемся, что праздник Независимости будет не только отмечаться, но и транслироваться в добрые дела, большие проекты», — сказала активистка.



    Теги:
    30 лет Независимости Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!