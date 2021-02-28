В столице запустили проект «Ровесники независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане запущен проект «Ровесники независимости», участники которого в течение года будут заниматься благотворительной деятельностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Проект запущен по инициативе управления по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Ровесники независимости в течение года будут заниматься благотворительной деятельностью, такой как наставничество для детей-сирот, организация тренингов и познавательных экскурсий для детей с ограниченными возможностями.

Одной из благотворительных инициатив является оказание социальной помощи малообеспеченным семьям и раздача продуктовых корзин, в которой приняли участие столичные ровесники независимости.

«Сегодня состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Ровесники независимости». От своего имени мы намерены обеспечить продовольствием около 30 малообеспеченных семей. В дальнейшем мы намерены развивать эту инициативу. Поскольку я работаю в сфере искусства, стараюсь приобщать детей из малообеспеченных семей к культуре и искусству», - сказал Ержан Сансызбаев.

По его словам, из числа молодежи создается общественный фонд «Ровесники независимости». Его целью является благотворительная работа, оказание помощи малообеспеченным, многодетным семьям.

В этом благотворительном проекте также принимает участие солистка государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана Алтыншаш Мукатаева.

«Мы, как ровесники независимого Казахстана к 30-летию Независимости, запустили благотворительный проект «30 добрых дел». В рамках проекта мы хотели бы подарить подарки многодетным и малообеспеченным семьям. Столичная молодежь первой реализовала эту инициативу. Теперь наша цель — передать эстафету ровесникам Независимости 91 года во всех городах Казахстана. Мы надеемся, что праздник Независимости будет не только отмечаться, но и транслироваться в добрые дела, большие проекты», — сказала активистка.



