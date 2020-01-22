В столице запустили челлендж по уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега. Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».

«Весь город, вся страна – это наш большой дом. Мы должны внести свою лепту и помочь коммунальным службам. Мы все поддержали эту инициативу. Мы бы хотели, чтобы и другие наши коллеги нас поддержали», - отметил известный телеведущий Турсынбек Кабатов и передал эстафету группе «Формат», музыкально-театральному центру Айгуль Иманбаевой – «А.И» и футбольному клубу «Астана».

Акции по уборке снега волонтеры проводят на регулярной основе. Напомним, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен Годом волонтера.