В столице запустили челлендж по уборке снега
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега. Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».
«Весь город, вся страна – это наш большой дом. Мы должны внести свою лепту и помочь коммунальным службам. Мы все поддержали эту инициативу. Мы бы хотели, чтобы и другие наши коллеги нас поддержали», - отметил известный телеведущий Турсынбек Кабатов и передал эстафету группе «Формат», музыкально-театральному центру Айгуль Иманбаевой – «А.И» и футбольному клубу «Астана».
Акции по уборке снега волонтеры проводят на регулярной основе. Напомним, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен Годом волонтера.
- Жители столицы могут принять участие в разработке мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город»
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января
- Проблемные вопросы выдачи индустриального сертификата подняли в НПП «Атамекен»
- Безопасное детство обсудили прокуроры в Туркестанской области
- Модернизировать социальную работу призывают депутаты
- Алматинцы на покупку «крутых» автономеров потратили свыше 1,2 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана