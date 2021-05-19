В столице запустили акцию по защите животных «Надежный друг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акцию по защите животных от жестокого обращения «Надежный друг» запустил в столице городской филиал Республиканского общественного объединения детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» при поддержке Национального военно-патриотического центра ВС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В рамках акции жассарбазовцы посетили центр «Я живой» г. Нур-Султана, где находят свой приют бездомные бродячие животные.

В ходе мероприятия воспитанники движения «Жас Сарбаз» гуляли с животными, кормили их, убирали вольеры.

«В последнее время в стране широко поднимается вопрос о домашних животных. Часто встречаются факты пыток и убийства собак и кошек. Нет и гарантии, что безнадзорные животные не причинят вреда людям. В связи с этим, в целях защиты домашних и безнадзорных животных, городской филиал Республиканского общественного объединения детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» при поддержке Национального военно-патриотического центра ВС РК посетил центр «Я живой» в городе Нур-Султане и начал акцию «Надежный друг». В этом центре живут 73 собаки, 180 кошек. Центр «Я живой» практически полностью работает при поддержке спонсоров, также оказывает помощь акимат города Нур-Султана. Я хочу сказать, что мы против насилия, которое в последнее время демонстрируют в обществе над домашними животными. Уверен, что нашу акцию поддержат другие организации города Нур-Султана», - отметил председатель городского филиала детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.



