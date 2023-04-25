АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 25 апреля, в столице запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов утра.