20:23, 24 Апрель 2023 | GMT +6
В столице запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 25 апреля, в столице запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов утра.Запуск станции и велосипедов будет проходить поэтапно:
25 апреля: 600 велосипедов + 76 станций;
26 апреля: 100 велосипедов + 20 станций;
27 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
28 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
29 апреля: + 14 станций.
В итоге к концу апреля планируется запустить 154 станции и порядка 900 велосипедов.
Приобрести абонементы и узнать всю необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz.
Система велопроката доступна 24/7.