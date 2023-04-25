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    20:23, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    В столице запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 25 апреля, в столице запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов утра.

    Запуск станции и велосипедов будет проходить поэтапно:
    25 апреля: 600 велосипедов + 76 станций;
    26 апреля: 100 велосипедов + 20 станций;
    27 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
    28 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
    29 апреля: + 14 станций.
    В итоге к концу апреля планируется запустить 154 станции и порядка 900 велосипедов.
    Приобрести абонементы и узнать всю необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz.
    Система велопроката доступна 24/7.
    Теги:
    Спорт Велоспорт Транспорт Астана
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