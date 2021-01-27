В столице запущен телефон доверия по вопросам наркологической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Единого контакт-центра iKOMEK109 запущен телефон доверия по вопросам наркологической помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Наркологическая помощь жителям Нур-Султана оказывается специализированным Городским центром психического здоровья в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Деятельность центра направлена на лечение, реабилитацию, консультацию пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ (наркотики, другие лекарственные препараты).

С сегодняшнего дня iKOMEK109 будет консультировать жителей столицы по вопросам наркологической помощи в круглосуточном режиме по короткому номеру дозвона 1-0-9 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов). Необходимо отметить, что все звонки и обращения касательно наркологической зависимости будут отработаны в анонимном режиме.

Проблема наркомании, алкоголизма, зависимости от азартных игр – это проблемы не только одного человека – пациента, но всей его семьи, поскольку люди, страдающие зависимостью, делают несчастными не только себя, но и всех, кто их окружает, родных, близких.

При подозрении что близкий человек, стал зависимым от психоактивных веществ рекомендуется обращаться в Единый контакт-центр iKOMEK по номеру 1-0-9 или по альтернативным источникам:

официальный сайт акимата astana.gov.kz;

мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);

портал aitu.city.