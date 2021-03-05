В столице запрещено проводить шествия из-за карантинных ограничений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Сархат Бейсеновой. По новому постановлению запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, памятные мероприятия и т.д.), а также организация праздничных корпоративов и проведение митингов, шествий, собраний и так далее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Допускается работа объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq» . Тем не менее, работа следующих учреждений, не участвующих в этом проекте, запрещена:

«Запрет на посещение объектов, деятельность которых не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, бильярда, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением лотерейных, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе расположенных на спортивных объектах», - говорится в новом постановлении.

Теперь не менее 50% работников всех организаций, предприятий должны работать удаленно. А работа фудкортов в штатном режиме разрешена только на доставку и вывоз пищи.