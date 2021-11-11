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В столице закуплено более 40 единиц спецтехники к зиме

11 Ноября 2021 15:43
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В столице закуплено более 40 единиц спецтехники к зиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице закуплено более 40 единиц специальной техники. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султан Ермек Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в столице проводится работа по подготовке к зиме. Готовятся соответствующая техника и специалисты. В целом, специалистов и техники достаточно, при возникновении чрезвычайных ситуаций будут привлечены дополнительные силы. Сегодня в столице имеется более 50 специальных снегоочистительных машин. Кроме того, в этом году закуплено еще более 40 единиц специальной техники. Также ежегодно увеличивается численность личного состава. Придается особое значение квалификации специалистов. Чрезвычайные ситуации, возникающие зимой в столице, обычно связаны с погодой. То есть, с метелью, сильным ветром, морозом, глубоким снегом», – сказал Е.Кизатов.

По его словам, служба по чрезвычайным ситуациям столицы готова к зимнему периоду. Она готова оказывать комплексную помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. В первую очередь, в таких случаях, спасают людей, при необходимости оказывается медицинская помощь. Если люди останутся на дороге, им предлагают теплую одежду и пищу. Также оказывается помощь по эвакуации застрявших в снегу автомашин.

Отметим, сегодня в Нур-Султане начались республиканские командно-штабные учения «Зима-2021».


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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