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В столице закрыли еще 52 заведения за несоблюдение санитарных норм
4 Июня 2020 07:28
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НУР-СУЛАТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане за несоблюдение санитарных норм с 1 по 3 июня закрыли почти 130 заведений. 3 июня мониторингом было охвачено почти 150 объектов, 52 из них закрыли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В их числе кафе, рестораны, бары (за услуги по предоставлению кальяна), салоны красоты, автомойки и т.д.
Рейды по выявлению нарушений саннорм мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами проводятся на ежедневной основе. Ранее закрытые за несоблюдение саннорм предприятия, после устранения замечаний возобновили свою работу - со строгим соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм.
Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.
Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина.
Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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