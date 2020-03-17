В столице закроют детсады и детские кружки – Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детсады и детские кружки будут закрыты с завтрашнего дня. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для безопасности наших детей государственные и частные детсады и все детские кружки с завтрашнего дня будут закрыты», - сообщил Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
Он напомнил, что в ТРЦ города приостановлена работа всех торговых точек, за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек.
«12 ТРЦ уже приняли решение закрыть эти объекты. Я хотел бы привести в пример работу «Mega» - они приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, выплатив 75% заработной платы. Мы рекомендовали всем руководителям ТРЦ поддержать наших работников», - отметил аким.
«Мы рекомендовали ресторанам в ТРЦ перейти на онлайн-обслуживание, а также доставку на дом», - заключил А. Кульгинов.
- Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города
- КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку
- Глава МВД РК сообщил о случаях побега с карантина
- Не путать карантин с комендантским часом призвал аким Нур-Султана
- В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч масок
- Дезинфекцию подъездов будут проводить в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана