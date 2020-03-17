+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице закроют детсады и детские кружки – Алтай Кульгинов

17 Марта 2020 18:39
Поделиться:
В столице закроют детсады и детские кружки – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детсады и детские кружки будут закрыты с завтрашнего дня. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города
КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение

«Для безопасности наших детей государственные и частные детсады и все детские кружки с завтрашнего дня будут закрыты», - сообщил Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в ТРЦ города приостановлена работа всех торговых точек, за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек.

«12 ТРЦ уже приняли решение закрыть эти объекты. Я хотел бы привести в пример работу «Mega» - они приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, выплатив 75% заработной платы. Мы рекомендовали всем руководителям ТРЦ поддержать наших работников», - отметил аким.

«Мы рекомендовали ресторанам в ТРЦ перейти на онлайн-обслуживание, а также доставку на дом», - заключил А. Кульгинов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив