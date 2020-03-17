В столице закроют детсады и детские кружки – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детсады и детские кружки будут закрыты с завтрашнего дня. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для безопасности наших детей государственные и частные детсады и все детские кружки с завтрашнего дня будут закрыты», - сообщил Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в ТРЦ города приостановлена работа всех торговых точек, за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек.

«12 ТРЦ уже приняли решение закрыть эти объекты. Я хотел бы привести в пример работу «Mega» - они приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, выплатив 75% заработной платы. Мы рекомендовали всем руководителям ТРЦ поддержать наших работников», - отметил аким.

«Мы рекомендовали ресторанам в ТРЦ перейти на онлайн-обслуживание, а также доставку на дом», - заключил А. Кульгинов.