РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице задержаны сестры-закладчицы синтетических наркотиков

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий предотвращена деятельность преступной группы, занимающейся распространением синтетических наркотиков путем «закладок» на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Так, по проспекту Абылай-хана задержаны две сестры в возрасте 38-ми и 40-ка лет, прибывшие с Акмолинской области. При личном обыске у женщин изъято синтетическое наркотическое вещество «скорость» весом около 5 грамм.

    В ходе проведения обыска на съемной квартире по улице Кравцова изъяты «весы» и подготовленные к распространению «закладки» в количестве 15 штук с содержимым наркотическим веществом синтетического происхождения и более 90 разовых доз «синтетики».

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за незаконное хранение и распространение наркотических средств.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:35
    Военные корабли Казахстана прибыли в Баку
    Сегодня, 15:30
    Шестилетний ребенок погиб в Алматы
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!