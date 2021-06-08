В столице задержаны сестры-закладчицы синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий предотвращена деятельность преступной группы, занимающейся распространением синтетических наркотиков путем «закладок» на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Так, по проспекту Абылай-хана задержаны две сестры в возрасте 38-ми и 40-ка лет, прибывшие с Акмолинской области. При личном обыске у женщин изъято синтетическое наркотическое вещество «скорость» весом около 5 грамм.

В ходе проведения обыска на съемной квартире по улице Кравцова изъяты «весы» и подготовленные к распространению «закладки» в количестве 15 штук с содержимым наркотическим веществом синтетического происхождения и более 90 разовых доз «синтетики».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за незаконное хранение и распространение наркотических средств.