В столице задержан подозреваемый в причастности к поджогу здания филиала партии «Nur Otan» в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Как сообщают правоохранители, задержанный участвовал в поджоге здания филиала партии «Нур-Отан» в поселке Толе би Шуского района.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января т.г. прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания мужчина находился в розыске.

14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, в дальнейшем будет передан инициаторам розыска.