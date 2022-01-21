В столице задержан подозреваемый в причастности к поджогу здания филиала партии «Nur Otan» в Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
Как сообщают правоохранители, задержанный участвовал в поджоге здания филиала партии «Нур-Отан» в поселке Толе би Шуского района.
Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января т.г. прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания мужчина находился в розыске.
14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.
По данному факту проводится досудебное расследование.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу, в дальнейшем будет передан инициаторам розыска.
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