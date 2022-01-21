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В столице задержан подозреваемый в причастности к поджогу здания филиала партии «Nur Otan» в Жамбылской области

21 Января 2022 12:11
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В столице задержан подозреваемый в причастности к поджогу здания филиала партии «Nur Otan» в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Как сообщают правоохранители, задержанный участвовал в поджоге здания филиала партии «Нур-Отан» в поселке Толе би Шуского района.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января т.г. прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания мужчина находился в розыске.

14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, в дальнейшем будет передан инициаторам розыска.


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#Нур-Султан   #МВД РК   #ЧП-2022  
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