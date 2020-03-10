В столице задержан подозреваемый в краже товаров из детского сада
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан 40-летний житель города, ранее судимый, который на территории детского сада по улице Дукенулы путем взлома навесного замка со складского помещения похитил бытовую химию, хозяйственные товары, а также мусорный контейнер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
В ходе расследования подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье кража. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана. Выясняется причастность задержанного к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что с начала года в законодательстве ужесточена ответственность за кражу. Теперь данный вид преступления перешел в категорию тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества и исключает возможность примирения.
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