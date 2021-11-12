В столице задержан неплательщик алиментов с долгом в 2,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомашина марки «Ауди» была задержана полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходит на территории города с 8 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г Нур-Султан.

Совместно с частными судебными исполнителями, при проверке транспортного средства было установлено, что водитель авто задолжал по алиментам более 2,5 млн. тенге. Несмотря на решение суда, мужчина с 2019 года скрывался от уплаты алиментов. Кроме того, водитель имел задолженность по административным штрафам по нарушениям ПДД.

Автомашина, на которую ЧСИ был наложен арест, водворена на коммунальную стоянку.

С начала проведения ОПМ в доход государства было взыскано более 2 тысяч административных штрафов, задержано и водворено на специальные стоянки 57 транспортных средств. Проводится уведомление правонарушителей об имеющихся задолженностях по административным штрафам, налогам и различным судебным ограничениям.

В столице в ходе ОПМ «Безопасная дорога» выявлено около 3 тысяч нарушений ПДД, из них 9 нарушений совершили водители общественного транспорта, задержано 2 водителя с подложными регистрационными знаками, более 180 автомобилей не прошедших технический осмотр. Кроме того, выявлен 61 водитель, которые выехали на полосу встречного движения и более 100 проехали на запрещающий сигнал светофора. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 26 водителей, 33 граждан не имели права управления транспортными средствами. На коммунальную стоянку водворено 113 автомобиля.