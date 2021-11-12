+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице задержан неплательщик алиментов с долгом в 2,5 млн тенге

12 Ноября 2021 21:30
Поделиться:
В столице задержан неплательщик алиментов с долгом в 2,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомашина марки «Ауди» была задержана полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходит на территории города с 8 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г Нур-Султан.

Новости по теме
ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге
Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане

Совместно с частными судебными исполнителями, при проверке транспортного средства было установлено, что водитель авто задолжал по алиментам более 2,5 млн. тенге. Несмотря на решение суда, мужчина с 2019 года скрывался от уплаты алиментов. Кроме того, водитель имел задолженность по административным штрафам по нарушениям ПДД.

Автомашина, на которую ЧСИ был наложен арест, водворена на коммунальную стоянку.

С начала проведения ОПМ в доход государства было взыскано более 2 тысяч административных штрафов, задержано и водворено на специальные стоянки 57 транспортных средств. Проводится уведомление правонарушителей об имеющихся задолженностях по административным штрафам, налогам и различным судебным ограничениям.

В столице в ходе ОПМ «Безопасная дорога» выявлено около 3 тысяч нарушений ПДД, из них 9 нарушений совершили водители общественного транспорта, задержано 2 водителя с подложными регистрационными знаками, более 180 автомобилей не прошедших технический осмотр. Кроме того, выявлен 61 водитель, которые выехали на полосу встречного движения и более 100 проехали на запрещающий сигнал светофора. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 26 водителей, 33 граждан не имели права управления транспортными средствами. На коммунальную стоянку водворено 113 автомобиля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге
Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
3 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
4 1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
5 Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
6 Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Читайте также
Департамент по противодействию наркопреступности МВД запустил эстафету донорства
Уникальный спектакль «Роман бутона розы  и мотылька» представят педагоги и воспитанники Казахской академии хореографии
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив