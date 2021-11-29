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В столице задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми

29 Ноября 2021 16:35
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В столице задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop трафик» столичными полицейскими задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

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Установлено, что мужчина в 2014 году вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещая им высокооплачиваемую работу на территории Республики Казахстан. В городе Алматы, отобрав у соотечественников паспорта, он передал их другому лицу. В течение 7-ми месяцев мужчин заставляли работать в трудных для человека условиях.

В 2015 году за торговлю людьми мужчина был осужден на 5 лет лишения свободы в Республике Узбекистан. Решением суда, в 2019 году не отбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение.

Оказавшись на УДО, мужчина скрылся на территории Республики Казахстан и был объявлен в розыск в Узбекистане.

В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу, решается вопрос его экстрадиции в Республику Узбекистан.

В Нур-Султане в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людей с 22 ноября по 1 декабря т.г. проходит профилактическое мероприятие «Stop трафик».

Сотрудниками полиции организовано активное сотрудничество и обмен информацией с реабилитационным центром «Коргау», СПИД центром и «Центром дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем». Жертвы торговли помещаются в ЧФ «Коргау», где проводится их реабилитация, а также оказывается психологическая помощь.


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#Нур-Султан   #Узбекистан   #МВД РК  
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