В столице задержали водителя, нарушившего правила более 100 раз

НУР-СУЛСТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 февраля сотрудники полиции с участием частных судебных исполнителей, представителей государственных органов и общественности выявляют должников, алиментщиков и выдают им уведомления об уплате штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» проводится с целью контроля за исполнением постановлений и предписаний по делам об административных правонарушениях. В период ОПМ полицейские выдали жителям города, имеющим задолженности, 8 785 уведомлений на сумму порядка 58 млн тенге.

Так, полицейские задержали автомашину марки Range Rover, водитель которой управлял авто без страхового полиса. Кроме того, камерами «Сергек» за автомобилем зафиксировано более 100 нарушений на сумму около 1,5 млн тенге. Из них водитель оплатил 69 нарушений на сумму 926 675 тенге. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Всего на коммунальную стоянку с начала ОПМ водворено более 100 автомашин, из них 88 водителей управляли авто без соответствующие документов, пять - с подложными госномерами, еще пять управляли автомобилями, имеющими различные судебные ограничения. Также водворены на коммунальную стоянку три автомобиля с переоборудованием.

«Напоминаем, что 16 января т.г. статья 743 КоАП РК дополнена новым подпунктом 4), по которому предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным в случае направления SMS-сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный владельцем автомобиля», - сообщает департамент полиции.