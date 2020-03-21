В столице выявили рестораны, работающие во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выявлены рестораны, которые, несмотря на карантин, продолжали работу. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице 344 ресторана, из них в районе Алматы - 52, в районе Есиль – 192, Байконур- 40 и Сарыарка - 60», - сказал Ерлан Бекмырзаев.

Он также добавил, что сотрудниками полиции, акиматом и волонтерами проводятся рейды по выявлению нарушений карантинного режима.

«Выявлено несколько ресторанов, которые продолжали работу и принимали посетителей. По ним соответствующие органы принимают меры. Для нас важно, прежде всего, здоровье и безопасность наших граждан. Поэтому если вы стали свидетелем такого нарушения, просим сообщить в акимат, где круглосуточно работает штаб и горячая линия 109 или 1432», - подчеркнул руководитель управления.