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В столице выявили рестораны, работающие во время карантина

21 Марта 2020 16:22
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В столице выявили рестораны, работающие во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выявлены рестораны, которые, несмотря на карантин, продолжали работу. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В столице 344 ресторана, из них в районе Алматы - 52, в районе Есиль – 192, Байконур- 40 и Сарыарка - 60», - сказал Ерлан Бекмырзаев.

Он также добавил, что сотрудниками полиции, акиматом и волонтерами проводятся рейды по выявлению нарушений карантинного режима.

«Выявлено несколько ресторанов, которые продолжали работу и принимали посетителей. По ним соответствующие органы принимают меры. Для нас важно, прежде всего, здоровье и безопасность наших граждан. Поэтому если вы стали свидетелем такого нарушения, просим сообщить в акимат, где круглосуточно работает штаб и горячая линия 109 или 1432», - подчеркнул руководитель управления.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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