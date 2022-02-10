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В столице встретили олимпийцев

10 Февраля 2022 17:31
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В столице встретили олимпийцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В международный аэропорт столицы прибыла национальная сборная Казахстана по фристайлу-могулу, принявшая участие в ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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Наших спортсменов встречали представители Министерства культуры и спорта и болельщики.

«Спорт – это сфера, где везение и труд идут бок о бок друг с другом. В главном состязании четерыхлетия вы проявили максимум усилий и энергии. Мы всегда готовы поддержать вас. Мы уверены, что ваши яркие победы еще впереди», - отметила заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Айгуль Бектенова.

Напомним, в соревнованиях по фристайлу-могулу в составе национальной сборной честь страны защищали шесть спортсменов. В их числе Юлия Галышева и Дмитрий Рейхердов, которые вышли в финал. Юлия заняла одиннадцатое место, а Дмитрий – восьмое.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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