+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова

29 Июля 2021 22:41
Поделиться:
В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественность столицы с почетом встретила боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова, вернувшихся с Олимпиады в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках
Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими паралимпийцами Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам

Столичные болельщики встретили спортсменов в аэропорту с цветами и особым вниманием. Боксеры, в свою очередь, выразили благодарность за теплую встречу.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал. Я чувствовал поддержку болельщиков, это главное. В спорте поддержка важна и при победе, и при поражении. Потому что благодаря поддержке не так сильно ощущается горечь поражения», – сказал Василий Левит.

Спортсмен также сообщил, что очень соскучился по семье и близким людям и торопится добраться до дома.

Напомним, Василий Левит в первом же бою на Олимпиаде в Токио проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Пла Рейесу.

Абылайхан Жусупов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, проиграл американцу Джонсону Деланте в 1/8 финала со счетом 1:4.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
«Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках
Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими паралимпийцами
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
3 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
4 7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
Читайте также
В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив