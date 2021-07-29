В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественность столицы с почетом встретила боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова, вернувшихся с Олимпиады в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столичные болельщики встретили спортсменов в аэропорту с цветами и особым вниманием. Боксеры, в свою очередь, выразили благодарность за теплую встречу.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал. Я чувствовал поддержку болельщиков, это главное. В спорте поддержка важна и при победе, и при поражении. Потому что благодаря поддержке не так сильно ощущается горечь поражения», – сказал Василий Левит.

Спортсмен также сообщил, что очень соскучился по семье и близким людям и торопится добраться до дома.

Напомним, Василий Левит в первом же бою на Олимпиаде в Токио проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Пла Рейесу.

Абылайхан Жусупов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, проиграл американцу Джонсону Деланте в 1/8 финала со счетом 1:4.