В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественность столицы с почетом встретила боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова, вернувшихся с Олимпиады в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Столичные болельщики встретили спортсменов в аэропорту с цветами и особым вниманием. Боксеры, в свою очередь, выразили благодарность за теплую встречу.
«Спасибо всем, кто нас поддерживал. Я чувствовал поддержку болельщиков, это главное. В спорте поддержка важна и при победе, и при поражении. Потому что благодаря поддержке не так сильно ощущается горечь поражения», – сказал Василий Левит.
Спортсмен также сообщил, что очень соскучился по семье и близким людям и торопится добраться до дома.
Напомним, Василий Левит в первом же бою на Олимпиаде в Токио проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Пла Рейесу.
Абылайхан Жусупов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, проиграл американцу Джонсону Деланте в 1/8 финала со счетом 1:4.
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