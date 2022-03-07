В столице временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов
ТОО «City Transportation Systems» сообщает: В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 310, 315, 316.
А также №317 маршрут не заезжает на конечную остановку в с. Софиевке.
№302, 303, 320 маршруты не заезжают в ЖМ «Лесная поляна» (подтопление дороги).
№305, 312 маршруты не заезжают на конечную остановку в п. Акмол.
Все остальные пригородные маршруты на линии.
Как сообщалось ранее, из-за метели и гололеда закрыто автомобильное движение из столицы в направлении Щучинска и Темиртау.
Между тем, в 13 регионах страны 6 марта объявлено штормовое предупреждение. В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.