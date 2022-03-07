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    19:54, 06 Март 2022 | GMT +6

    В столице временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение трех пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.

    ТОО «City Transportation Systems» сообщает: В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 310, 315, 316.

    А также №317 маршрут не заезжает на конечную остановку в с. Софиевке.

    №302, 303, 320 маршруты не заезжают в ЖМ «Лесная поляна» (подтопление дороги).

    №305, 312 маршруты не заезжают на конечную остановку в п. Акмол.

    Все остальные пригородные маршруты на линии.

    Как сообщалось ранее, из-за метели и гололеда закрыто автомобильное движение из столицы в направлении Щучинска и Темиртау.

    Между тем, в 13 регионах страны 6 марта объявлено штормовое предупреждение. В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.




    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Астана Акимат
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