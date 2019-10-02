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вчера 22:14
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вчера 21:37
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вчера 21:03
В столице временно перекроют движение на пересечении трех улиц
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением работ по устройству сетей водопровода со 2 по 25 октября движение на участках пересечения улиц Айнакол-Толебаева, Толебаева-Кошкарбаева будет перекрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в рамках реализации проекта «Строительство инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив Мичурино. Жилой массив Интернациональный. Внешние инженерные сети водопровода» планирует проведение работ по устройству сетей водопровода на пересечении ул. Айнакөл - ул. М.Төлебаева, ул. М.Төлебаева –пр. Р. Қошқарбаева.
В связи с чем, со 2 по 25 октября текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
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