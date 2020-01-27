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В столице временно отменили штраф за пересечение стоп-линий и выезд на «встречку»

27 Января 2020 18:19
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В столице временно отменили штраф за пересечение стоп-линий и выезд на «встречку»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штрафовать водителей за пересечение стоп-линий и непреднамеренный выезд на встречную полосу из-за непогоды в Нур-Султане временно не будут. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В эти дни у нас камеры «Сергек» работают по выявлению нарушений скоростного режима. За езду по стоп-линиям, выделенным для автобуса полосам и непреднамеренный выезд на встречную полосу штрафовать не будут. Это делается в связи с тем, что на некоторых участках не видно разметки. Когда мы выставляем штраф, то мы должны предоставить всю доказательную базу. Если это стоп-линия, то на фото нарушения должна быть сама стоп-линия, момент нарушения, то есть как автомобиль пересек линию. Сейчас это сделать невозможно», - пояснил начальник управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Ельжан Чупеков в ходе брифинга в акимате.

Он уточнил, что штрафы не будут фиксироваться до тех пор, пока в полиции не смогут предоставить водителям полную базу доказательств по их нарушениям.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявлен режим ЧС местного масштаба.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Акбота Кузекбай

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