В столице впервые за 20 лет проведут очистку дна ручья Акбулак
С сентября текущего года по апрель 2024 года будут проводиться дноочистительные работы от иловых отложений.
За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле.
Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах. Именно поэтому очистка ручья – важное мероприятие, способствующее поддержанию нормального экобаланса.
Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке. Все мероприятия, проводимые на ручье Акбулак, направлены исключительно на улучшение качества водоема, восстановления его экологического состояния, флоры и фауны.