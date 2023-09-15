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    21:45, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В столице впервые за 20 лет проведут очистку дна ручья Акбулак

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    Фото: gov.kz
    Управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны начаты работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    С сентября текущего года по апрель 2024 года будут проводиться дноочистительные работы от иловых отложений.
    За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле.

    Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах. Именно поэтому очистка ручья – важное мероприятие, способствующее поддержанию нормального экобаланса.

    Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке. Все мероприятия, проводимые на ручье Акбулак, направлены исключительно на улучшение качества водоема, восстановления его экологического состояния, флоры и фауны.


    Теги:
    Акимат Экология Астана
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