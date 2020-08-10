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В столице возложили цветы к памятнику Абая

Автор:  
Серик Сабеков
10 Августа 2020, 13:05
В столице возложили цветы к памятнику Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием государственных и общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику Абая в столице в честь его 175-летия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, сегодня в Казахстане впервые отмечается «День Абая». По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в перечень праздничных дат страны.

В церемонии возложения цветов к памятнику Абая также приняли участие: первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов и еще ряд общественных деятелей и ученых.

Аналогичные церемонии прошли во всех регионах страны.

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Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.


Правительство РК   Астана   Культура   Акорда   Общество   Абай  
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