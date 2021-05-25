В столице вор совершил три кражи за ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» ДП г. Нур-Султана задержан 28-летний неоднократно судимый житель столицы. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый в течение одной ночи совершил три квартирные кражи.

Находясь в нетрезвом состоянии, последний, преодолев забор расположенного по соседству общежития, проник в одну из комнат и похитил велосипед.

Покинув место преступления, подозреваемый на украденном велосипеде проехал на следующую улицу, где находилось еще одно общежитие. Пробравшись внутрь, он стал искать комнаты с незапертыми на ночь дверьми. Натолкнувшись на одну из таких, злоумышленник пока хозяева спали, украл деньги и сотовый телефон марки Samsung, причинив ущерб на сумму 85 тысяч тенге.

Покинув общежитие, злоумышленник на велосипеде доехал до следующего общежития, где аналогичным способом похитил у жильцов два сотовых телефона.

Все украденное имущество подозреваемый реализовал той же ночью третьим лицам, оставив себе один телефон.

Задержанный дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям



