В столице водитель такси в час пик ехал по встречной полосе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице задержан водитель такси за выезд на полосу встречного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Создав аварийную ситуацию, водитель такси выехал из плотного транспортного потока и продолжил движение по встречной полосе. Нарушение ПДД зафиксировали камеры видеонаблюдений ЦОУ в «час пик», когда автомобиль двигался по проспекту Туран со стороны улицы Достык.

Патрульными полицейскими водитель автомашины «Kia Rio» был задержан. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в отношении нарушителя возбуждено административное производство, собранный материал в отношении водителя такси направлен в административный суд г. Нур-Султана. За подобные нарушения водителям, согласно административному законодательству грозит лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

С 20 по 22 января на территории столицы проведено оперативно-профилактическое мероприятие. Ранее сообщалось о том, что водителей такси наказали за езду по выделенным полосам в столице.

Для того, чтобы не создавать дискомфорт пассажирам общественного транспорта, нарушения ПДД водителями общественного транспорта выявляли видеокамеры Центра оперативного управления ДП. Проводилась фиксация таких нарушений, как разговор по сотовому телефону, не пристегнутый ремень безопасности, маневр и выезд на полосу встречного движения.

За 3 дня проведения ОПМ к адмответственности привлечено 500 водителей автобусов и такси. В ходе мероприятия водители автобусов проходят предрейсовый медицинский осмотр, проверяется соблюдение водителями режима труда и отдыха. Автомобили-такси проверяют на предмет их незаконного переоборудования.