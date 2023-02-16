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В столице ведутся противопаводковые мероприятия: вывезено 3,2 млн кубометров снега

16 Февраля 2023, 21:12
В столице ведутся противопаводковые мероприятия: вывезено 3,2 млн кубометров снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице ведутся противопаводковые мероприятия. Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В Астане на данный момент в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега и наледи. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы более 3,2 млн кубометров снега, очищено более 20 тысяч погонных метров арычно-лотковых сетей.

С жителями частного сектора активно проводится профилактические беседы с информированием о своевременной очистке придомовой территории от снега.

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Фото: пресс-служба МЧС РК
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