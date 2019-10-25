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вчера 14:59
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В столице ведется работа по дизайн-коду города
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение первого квартала следующего года в столице завершится третий этап формирования архитектурного стиля города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По словам заместителя акима столицы Нурлана Нуркенова, работа по дизайн-коду уже начата. В течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего года завершится третий этап формирования единого архитектурного стиля. «Действительно, дизайн-код — одна из основных составляющих городского развития. Это единый архитектурный стиль оформления городских улиц, кварталов, общественных зон. Уже сейчас Нур-Султан имеет свой определенный стиль — это сочетание восточной и западной культур. В столице работали всемирно известные архитекторы, как Норман Фостер и другие. Эту работу нужно продолжать», - сообщил Нурлан Нуркенов.
По его словам, у архитекторов и администрации города будет общее представление, в каком стиле будет развиваться столица в целом и каждое здание в частности.
Акимат планирует предлагать предпринимателям, открывающим бизнес, и застройщикам жилых домов готовые дизайн-коды, в каком стиле должны быть выполнены здания в той или иной части города.
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