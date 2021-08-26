+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице ведется пятый тур работ по травле комаров

26 Августа 2021 15:21
Поделиться:
В столице ведется пятый тур работ по травле комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пятый тур гнусоистребительных работ в Нур-Султане проводится с 19 августа до 7 сентября текущего года. Обработке подлежат постоянные и временные водоемы, а также открытые площади и территория окраин города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Новости по теме
Двух грабителей задержали в Нур-Султане
Имена победителей конкурса «Мерейлі отбасы-2021» назвали в Нур-Султане Новое здание прокуратуры города открылось в Сатпаеве За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников

Работы по истреблению комаров в городе ведет подрядная организация управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана ТОО «Столичная дезинфекция».

На данный момент, дезинсекционные мероприятия на открытых стациях начинаются с центра столицы и идут до окраин города.

Защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и мошки с соседних областей. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион, которые не представляют опасности для людей и животных при соблюдении мер безопасности.

В гнусоистребительных работах задействовано 150 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 ед. термогенератора, 150 ед. моторно-ранцевых опрыскивателей, дезинфекционные машины и мотошасси с дезинфекционной установкой. В рамках пятого тура проведены масштабные работы на постоянных и временно образовавшихся мелководных водоемах общей площадью 667, 92 га.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Экология   #Акимат   #Общество   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
Двух грабителей задержали в Нур-Султане
Имена победителей конкурса «Мерейлі отбасы-2021» назвали в Нур-Султане
Новое здание прокуратуры города открылось в Сатпаеве
За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников
Популярное
1 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
2 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
3 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
4 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
5 Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
6 Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы
Читайте также
Новое здание прокуратуры города открылось в Сатпаеве
За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив