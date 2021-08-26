В столице ведется пятый тур работ по травле комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пятый тур гнусоистребительных работ в Нур-Султане проводится с 19 августа до 7 сентября текущего года. Обработке подлежат постоянные и временные водоемы, а также открытые площади и территория окраин города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Работы по истреблению комаров в городе ведет подрядная организация управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана ТОО «Столичная дезинфекция».

На данный момент, дезинсекционные мероприятия на открытых стациях начинаются с центра столицы и идут до окраин города.

Защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и мошки с соседних областей. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион, которые не представляют опасности для людей и животных при соблюдении мер безопасности.

В гнусоистребительных работах задействовано 150 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 ед. термогенератора, 150 ед. моторно-ранцевых опрыскивателей, дезинфекционные машины и мотошасси с дезинфекционной установкой. В рамках пятого тура проведены масштабные работы на постоянных и временно образовавшихся мелководных водоемах общей площадью 667, 92 га.