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    21:00, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В столице вблизи школ усилены наряды полиции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции г.Нур-Султана совместно с городскими службами провели обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 203 общеобразовательных, дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    По результатам проверок выявлено более 150 нарушений, по которым вынесены предписания для их устранения. На пешеходных переходах возле образовательных учреждений нанесены дорожные разметки. Установлены и заменены знаки, построены пешеходные тротуары и искусственные неровности. Восстановлено искусственное освещение по необходимости.

    Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения, вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения.

    Вместе с тем, сотрудники полиции контролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств.

    Проведен осмотр всех школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей.

    С 23 августа по 9 сентября не территории столицы прошло республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

    Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

    С 1 сентября полицейские проводят с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения.

    В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений. С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало порядка 50 несовершеннолетних и один ребенок погиб.

    Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Быть предельно внимательными при движении вблизи школ и детских садов, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.



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