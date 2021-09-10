В столице вблизи школ усилены наряды полиции
По результатам проверок выявлено более 150 нарушений, по которым вынесены предписания для их устранения. На пешеходных переходах возле образовательных учреждений нанесены дорожные разметки. Установлены и заменены знаки, построены пешеходные тротуары и искусственные неровности. Восстановлено искусственное освещение по необходимости.
Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения, вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения.
Вместе с тем, сотрудники полиции контролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств.
Проведен осмотр всех школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей.
С 23 августа по 9 сентября не территории столицы прошло республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.
С 1 сентября полицейские проводят с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения.
В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений. С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало порядка 50 несовершеннолетних и один ребенок погиб.
Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Быть предельно внимательными при движении вблизи школ и детских садов, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.