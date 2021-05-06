В столице вакцину от COVID-19 получили свыше 118 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в стационарах города лечение от коронавируса получают свыше 1200 пациентов. Загруженность инфекционных коек составляет 61%. О лечении больных с КВИ и массовой вакцинации во время онлайн-брифинга рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

На сегодня для лечения пациентов с КВИ в столице задействованы 16 стационаров, коечная мощность которых составляет – 2 264 коек.

По данным на 5 мая, 1 356 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах, из них с подтвержденным КВИ - 1 235 человек, с пневмонией – 121.

«В реанимации находятся 103 пациента, из них на искусственной вентиляции легких – 25 человек. На дому получают лечение порядка 4 400 человек. За прошедшие сутки выполнено свыше 4500 ПЦР исследований, из них 285 первично лабораторно подтвержденных случаев, 76 повторных случая. Всего за период пандемии сделано более 1 млн 300 тысяч исследований», - сообщил Т. Муратов.

При этом он отметил, что самым действенным методом борьбы с опасным вирусом является вакцинация. Так, на сегодня в столице провакцинировано свыше 118 тысяч человек.

«По состоянию на 5 мая, в остатке имеется более 30 тысяч доз вакцин российского «Спутник-V», отечественная вакцина – порядка 1000 доз. Согласно разнарядке ожидаем поставки еще более 15 тысяч доз вакцин «Спутник-V», - подчеркнул руководитель профильного ведомства.

Он также напомнил, что по поручению акима столицы, прививочные пункты на сегодня открыты не только в учреждениях ПМСП, но и крупных торговых центрах, таких, как ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк».

График их работы – с 08.00 до 22.00 часов.

«В минувшие выходные пункты вакцинации мы организовали в торговом комплексе «Биг Шанхай» и Центральном рынке. Организация пунктов вакцинации при торговых центрах говорит о спросе вакцинации среди населения. На сегодня пункты вакцинации при торговых комплексах вакцинировали свыше 10 тысяч человек.

Также, учитывая высокую активность населения получить вакцину Управлением организованы выездные бригады, которые продолжают работу массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1000 человек», - заключил спикер.



