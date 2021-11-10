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В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу

10 Ноября 2021 15:36
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В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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10 ноября текущего года в 12 часов 07 минут 46-летний водитель автомашины марки «KIA PICANTO», следуя по ул.Акбидай со стороны ул.Кеменгерулы в сторону ул.Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с автомашиной марки «Ваз-2115», которая следовала со встречного направления прямо.

Вследствие столкновения автомашина марки «KIA PICANTO» опрокинулась на крышу. В результате ДТП с телесными повреждениями водитель «KIA PICANTO» была доставлена и госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка.


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#Нур-Султан   #ДТП   #МВД РК  
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