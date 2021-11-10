Новости
В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу
10 Ноября 2021 15:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
Новости по темеК пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи Какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане На более 24 млн тенге обманула казахстанцев основательница финансовой пирамиды в Туркестане
10 ноября текущего года в 12 часов 07 минут 46-летний водитель автомашины марки «KIA PICANTO», следуя по ул.Акбидай со стороны ул.Кеменгерулы в сторону ул.Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с автомашиной марки «Ваз-2115», которая следовала со встречного направления прямо.
Вследствие столкновения автомашина марки «KIA PICANTO» опрокинулась на крышу. В результате ДТП с телесными повреждениями водитель «KIA PICANTO» была доставлена и госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
5 На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Оставить комментарий
Читайте также
- 13 участковых пунктов полиции построят в городах и районах Костанайской области
- 100 рассказов о независимости: Отказ от ядерного оружия - выбор мирного вектора
- К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи
- Какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
- Шаговая доступность: как работают объекты «Доктор у дома» в Нур-Султане
- Пенсионерку насмерть сбил 23-летний водитель в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047