В столице в разы выросли налоговые отчисления  - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз по доходам в бюджет столицы на текущий год озвучил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доходы наши растут и налоговые отчисления также выросли в разы. Если в 2007 году доходы были 167 млрд тенге, то по итогам 2020 года они составляют 1 трлн 100 млрд тенге. В этом году прогноз еще увеличить доходы», - сказал Алтай Кйльгинов, выступая на внеочередной сессия столичного маслихата.

Градоначальник добавил, что в период пандемии и карантинных ограничений были определенные трудности, особенно в сфере МСБ.

«Но благодаря поддержке бизнеса со стороны государства - объявлен мораторий на проверки МСБ, он освобожден от уплаты налогов и это все дало свой положительный результат, особенно в сфере сройиндустрии, промышленности, в социальном секторе. И как результат доля МСБ в структуре валового регионального продукта сейчас составляет 56,8%. Это очень хороший показатель, но мы на этом не должны останавливаться», - подчеркнул Алтай Кульгинов.