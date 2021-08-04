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В столице в июле уровень заболеваемости превысил показатель мая в 2,4 раза - Сархат Бейсенова

4 Августа 2021 17:42
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В столице в июле уровень заболеваемости превысил показатель мая в 2,4 раза - Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане сложилась неблагоприятная ситуация по КВИ. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с распространением коронавирусной инфекции, в столице сложилась неблагоприятная ситуация. Остается большим количество выявленных случаев и госпитализированных больных. Показатель заболеваемости на прошлой неделе составил 885,8. Количество выявленных больных 10 408. На 10 тысяч жителей показатель загруженности коек превысил 200. Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров достигла 69%, столица, по матрице оценки эпидемиологического состояния перешла из «темно-красной» зоны в «красную». В «темно-красной» зоне столица была 13 дней», – сказала С. Бейсенова.

По ее словам, в июле уровень заболеваемости превысил показатель мая в 2,4 раза, показатель июня в 2,3 раза. В июле был зарегистрирован самый высокий недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей, с начала пандемии – 915,9. Среднесуточная регистрация случаев с 388 в июне выросла до 1 200 в июле. В последние 19 дней в сутки регистрировалось более 1,5 тысячи случаев. Как и раньше, самый высокий уровень заболеваемости среди взрослых людей в возрасте 30-39 лет.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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